Patto per Napoli: 160 milioni alla città nel 2024

Nel 2024 la rata di cui beneficerà il Comune di Napoli grazie al Patto per Napoli ammonta a 159milioni 639mila euro. "Queste risorse - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta - ci aiutano ad abbattere il debito e a raggiungere l'obiettivo di riuscire a chiudere il bilancio in positivo". La rata 2024, come previsto dal Patto per Napoli, è la più alta del ventennio su cui si dispiega il Patto, siglato nel marzo 2022 con l'allora Governo Draghi, tra l'amministrazione comunale e il governo nazionale.

"All'epoca avevamo chiesto di concentrare nei primi anni le maggiori risorse - ha ricordato Baretta - proprio perché sono gli anni più difficili in cui dobbiamo riattivare la macchina. Questo ci consente di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio quest'anno e di continuare in questo percorso di risanamento". In vista del bilancio di previsione, Baretta ha escluso un incremento della tassazione "salvo quelli già decisi precedentemente".