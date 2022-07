Venerdì 22 luglio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso il Centro Congressi dell’Interporto di Nola, si terrà l’evento dal titolo “Il Patto per l’Export al servizio dei territori: la sfida dell’internazionalizzazione nei nuovi scenari di crisi” alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Nola Business Park CIS-Interporto Campano consentirà di illustrare le misure di sostegno adottate dalla Farnesina, nel quadro del Patto per l’Export, alla luce dello scenario post pandemico e dell’instabilità causata sui mercati internazionali dal conflitto russo-ucraino. L’incontro costituirà anche l’occasione per rinnovare la conoscenza degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione e delle iniziative assunte da MAECI, Agenzia ICE, SACE, SIMEST in un’ottica promozionale di ampio respiro e al servizio dei territori.

In apertura dei lavori, dopo una breve sessione di saluti da parte dei rappresentanti locali e regionali, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, presenterà il nuovo orientamento del Patto per l’Export teso ad una cooperazione rafforzata con istituzioni, associazioni ed imprese del territorio.

Seguiranno due tavole rotonde, rispettivamente moderate dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Lorenzo Angeloni e dal Sottosegretario agli Affari Esteri con delega all’internazionalizzazione, Manlio Di Stefano con la partecipazione del Vice Presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, dell’AD di SACE, Alessandra Ricci, dell’AD di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, del Presidente dell’ICE, Carlo Ferro, dell’editorialista de “Il Mattino”, Nando Santonastaso, e di una testimonianza aziendale campana.

A seguire, interverranno i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e delle associazioni professionali locali (Unioncamere Campania, Confindustria Campania, Confapi Campania, CNA Campania, Confcommercio, Confimprese Italia Campania e Confimi Industria Campania). Al termine, avrà luogo la cerimonia di firma del Protocollo di Intesa per il coordinamento degli interventi finalizzati alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione dei Consorzi Industriali della Regione Campania, alla presenza dei Presidenti delle Asi firmatarie di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

Le conclusioni saranno affidate al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito della Farnesina.

I giornalisti e cine-foto-operatori interessati a seguire l’evento in presenza potranno accreditarsi entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 21 luglio inviando la richiesta via mail all’indirizzo accreditamentostampa@esteri.it (tel. 06/3691.8573/3432/3078), allegando documento d’identità, lettera della testata di appartenenza e, per i rappresentanti degli organi di stampa stranieri, anche Nota Verbale dell’Ambasciata a Roma del Paese dell’organo di stampa rappresentato.

La Stampa accreditata potrà accedere al Centro Congressi, dall’ingresso dell’Interporto di Nola, a partire dalle ore 9.00 entro le ore 9.45 , munita di mascherina FFP2.