Per pasticceri e panificatori d'Italia arriva il contest Corman Trophy: in palio 10 mila euro

Restano poche settimane per partecipare a Corman Trophy, il concorso aperto ai professionisti di pasticceria e panificazione. In palio 10mila euro, ma anche un obiettivo ambizioso: volgere verso nuovi orizzonti, favorendo innovazione e imprenditorialità. C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per concorrere a questo ambizioso contest realizzato da Corman con La Maison de l’Excellence Savencia® e il supporto di CAST Alimenti.

E a invitare tutti i colleghi e professionisti del settore, una voce d’eccezione, quella di Giambattista Montanari, Pastry Chef Corman: "Le regole di Corman Trophy? Poche e semplici. Il professionista dovrà presentare in un elaborato un progetto innovativo che riguardi efficienza, persone e/o sostenibilità e che abbia successo nella propria attività. Corman è vicino a tutti i professionisti sostenendone concretamente le idee e la voglia di guardare al futuro. Non mi resta che augurare buon Corman Trophy a tutti”.

I professionisti dell’Arte Bianca sono così invitati a partecipare, per essere al centro di una costruttiva sfida. Questa prima edizione 2023 è un progetto pilota che vede al centro l’Italia e che dal 2024 sarà proposto in altri Paesi, andando quindi a configurarsi come un’iniziativa “corale” dall’ampio respiro internazionale.

Il regolamento completo e modulo dedicato per candidare il proprio progetto sono disponibili sul sito www.cormantrophy.it.

Corman Trophy: caratteristiche e modalità di partecipazione

Il progetto dovrà riguardare almeno uno dei tre aspetti che sempre più sono alla base del successo di ogni iniziativa lavorativa ed imprenditoriale:

- efficienza in laboratorio (ad esempio soluzioni per ottimizzazione e organizzazione del lavoro e delle produzioni, gestione efficiente dei macchinari, riduzione dei costi…);

- gestione delle persone (ad esempio il miglioramento della vita lavorativa, progetti di inclusione, programmi welfare, attività per creare spirito di team…);

- sostenibilità (ad esempio azioni per impatto zero, riduzione degli sprechi, economia circolare e riciclo, packaging sostenibile…).

Al vincitore, selezionato dalla giuria, andranno 10.000 euro, suddivisi come segue:

- contributo in denaro pari a 5.000 euro;

- una CAST CARD del valore di 3.500 euro (che darà diritto a 10 giornate formative di specializzazione presso la Scuola di Brescia, da sfruttare per sé o per i propri colleghi e collaboratori nell’arco di due anni);

- una fornitura di prodotti Corman del valore di 1.500 euro.