Tranquillità e pace: gli auguri di Pasqua di Sole365

Una forte immagine simbolica accompagna, quest'anno, gli auguri di Pasqua della nota catena di supermercati Sole365.

Si tratta di una colomba con il nastro colorato della pace, che sintetizza un augurio decisamente attuale: il desiderio di tranquillità e pace che dopo anni complessi ancora fatica a trovare pieno spazio nelle vicende quotidiane, diventando ambito desiderio per tanti e la speranza, quindi, di un futuro più sereno per tutti.

Con prezzi bassi 365 giorni l’anno, Sole365 permette ai clienti di non rinunciare al piacere delle feste e di non senitire troppo il peso dei generali aumenti che incidono anche sui conti della spesa.

Nei punti vendita si potrà trovare tutto quanto occorre per preparare i gustosi piatti della tradizione, guidati verso la scelta del dono migliore per i propri cari tra un’ampia scelta di uova di cioccolato, colombe, proposte di alta pasticceria e tante idee regalo per ogni esigenza, con prezzi accessibili e convenienti.

Imperdibili anche le proposte delle tante tipicità gastronomiche della Pasqua: dalla zuppa di cozze alla fellata, dal tortano ai carciofi arrostiti per arrivare alla pastiera, il più tipico dolce pasquale.

In più, nei punti vendita Sole365 è possibile anche prenotare i prodotti tipici della Pasqua: gli specialisti dei reparti cucina, gastronomia, macelleria, pescheria e ortofrutta sono, infatti, a disposizione per prendere in carico le ordinazioni di tutti i clienti.