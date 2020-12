Natale solidale, un Panettone facito di Speranza per i ragazzi del carcere di Nisida

Dopo aver commosso e raccolto tante adesioni con la iniziativa per salvare i posti di lavoro nella sua azienda di ristorazione e preparazione di alimenti, il Cuoco contadino con Pietro Parisi torna con il Panettone solidale farcito di Speranza per i ragazzi dell'Itituto minorile di Nisida.

"Quest’anno - racconta Parisi - scegliamo un Panettone dal Cuore grande, quello dei bambini dell'Istituto minorile di Nisida. Non una grande firma ma un grande gesto!"

Grazie a una collaborazione con la Onlus Monelli tra i fornelli, che all'Istituto minorile di Nisida propone percorsi di cucina e pasticceria finalizzati alla raccolta fondi, alla formazione e all'inserimento professionale, il panettone artigianale di qualità arriverà nelle case degli italiani che vorranno fare un gesto buono e giusto.

"Sono troppo contento che quest’anno metto le mani in pasta insieme ai ragazzi di Nisida ma sopratutto che metterò sulla mia tavola questo panettone farcito di speranza per la nostra terra" racconta il Cuoco contadino che continua: "Abbiamo deciso di fare solo 500 panettoni e, sebbene sappia che il mercato è pieno di quelli dei più grandi chef e pasticcieri, conto che, in questo periodo tanto difficile per tutti, le persone trovino in Natale il momento giusto per donare qualcosa di importante a chi è meno fortunato. Per sé o per un regalo ricco di significato".

Il panettone da 1 kg dei giovani Monelli tra i fornelli può essere acquistato da solo o in una confezione con altre dolcezze natalizie (a scelta roccocò, mustaccioli, paste di mandorla e struffoli).

Le ordinazioni sono raccolte tramite il sito www.pietroparisi.com

Dettagli:

Il panettone e i dolci della iniziativa "Pietro Parisi e I Monelli di Nisida insieme per un Natale più dolce" possono essere ordinati fino al 10 dicembre attraverso il sito www.pietroparisi.com.

Quali prodotti super freschi, la distribuzione avviene dal 4 dicembre al 20 dicembre.

Si potrà scegliere il gusto del panettone con i dolci natalizi.

IL PANETTONE DEL CUORE FARCITO CON:

- classico

- cioccolato bianco e amarena glassato al cioccolato bianco

- chunks al cioccolato glassato al fondente

- mandorlato solo uvetta

-pistacchio

- limoncello

Il Panettone che regala la Speranza ai giovani di Nisida costa 24 euro da solo, nella confezione che include 1 panettone da 1 kg, 500gr di mustaccioli al rum e cioccolato, 500 gr di roccocò duri, 300 gr sigarette di mandorla e 300 gr struffoli ha un costo di 35 euro.