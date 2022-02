Pandemia e caro bollette, l'esperto: "Si rischiano aumenti senza precedenti nella storia"

Pandemia e caro bollette, un momento molto delicato per gli italiani che, mentre da una parte vorrebbero risollevarsi, dall'altra si sentono sul patibolo a causa degli aumenti di quelli che sono beni necessari per la sopravvivenza. Ne parliamo con Luca Porta, dottore commercialista ed esperto di economia.

L'aumento dei prezzi di queste materie prime, potrebbe portare ad un aumento di tutti i generi in commercio, sia di prima necessità che non...?

Assolutamente si, l'aumento dei prezzi delle materie prime in essere già da mesi porterà necessariamente ad un aumento non soltanto dei beni di prima necessità e di consumo ma di tutti i generi in commercio. L'effetto colpisce la base delle filiere produttive di beni e servizi con rincari dal 50% al 70% pertanto causa effetto domino l'aumento partirà dai beni necessari ma si riverserà anche su tutti gli altri beni. Si rischiano aumenti senza precedenti nella storia e che io ricordi è così, sarebbe il primo di tale impatto sociale.

Quante attività secondo lei chiuderanno o comunque attraverseranno un momento nero?

La mia speranza è che le tutte le attività possano sopravvivere a questa drammatica situazione sociale ma credo che ce ne saranno molte che continueranno ad attraversare un periodo buio anche nei prossimi mesi proprio a causa dei rincari preannunciati. Basti pensare al settore fieristico o alle discoteche e sale da ballo e ad ogni altro settore che ha subito già gravose restrizioni a causa della pandemia. Lo spostamento dell'asse del settore energetico e le speculazioni internazionali che hanno determinato la crescita dei prezzi dell'energia e del gas comporteranno ulteriori sacrifici e graveranno maggiormente sul ceto medio sociale e su tutti i beni di consumi e servizi ad esso connessi mentre il settore dei beni di lusso ne risentirà in misura nettamente inferiore.

Ci sarà presto la luce in fondo al tunnel secondo lei?... Sperando che questa luce sia gratis...

Devo necessariamente sperare di si. Ovviamente il futuro dipende dalle strategie di governo e dalle scelte politiche che verranno adottate nei prossimi mesi. È chiaro a tutti che la luce non si vedrà se non verranno adottate misure a sostegno di tutti e soprattutto dei settori che sostengono l'economia del nostro paese. La cosa certa però... è che questo tunnel è ancora lungo...