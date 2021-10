OMG & Kidea insieme: nuovi orizzonti per il mondo della comunicazione

Nuovi orizzonti per il mondo della comunicazione e delle imprese con una prestigiosa partnership che vede insieme due grandi realtà. Omnicom Media Group, leader mondiale nei servizi di comunicazione e media, e Kidea, agenzia creativa di riferimento per il Sud Italia, danno vita a una collaborazione per conferire alle imprese del territorio nuovi strumenti e nuove visioni per affermarsi in un contesto di continuo cambiamento.

La Campania e Napoli in particolare sono percepite come area con un potenziale enorme. Alle tradizionali eccellenze, riconosciute in tutto il mondo, dal cinema all’arte, dal turismo al food, si unisce la nascita dei più recenti poli di innovazione, dove convivono realtà come Apple, Cisco, Nokia e Tim, per citarne alcune, che rappresentano un importante acceleratore economico, sociale e professionale per tutta l’area. Il PIL della regione Campania è in crescita con una previsione del 4,2% per il 2021 e una prospettiva di sviluppo maggiore legata ai fondi messi a disposizione dal PNRR: un’opportunità cruciale per sostenere progetti di imprenditorialità, innovazione e transizione digitale nei prossimi anni. Un riflesso di questo andamento positivo si ritrova anche negli investimenti in comunicazione, che per la regione Campania nel 2020 si sono attestati intorno a un +8% rispetto al 2019, uno dei pochi casi di crescita durante la pandemia. Anche il 2021 registra un incremento del +17% (periodo di riferimento Gennaio-Luglio 2021 vs 2020), confermando il trend positivo. (Fonte dati: PIL “Rapporto Svimez 2021 «L'economia e la società del Mezzogiorno» - Mercato Adv: elaborazione OMG su dati Nielsen).

«Il nostro contributo al territorio ha una duplice valenza – dichiara Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group –. Da una parte vogliamo metterci in ascolto nei confronti di un’area economica in crescita e portare soluzioni di comunicazione efficaci ed efficienti per le aziende; dall’altra desideriamo contribuire alla creazione di nuovi profili professionali legati alla transizione digitale, necessari per lo sviluppo del sistema economico italiano. Il cambiamento strutturale che sta attraversando il mondo della comunicazione comporta un vero e proprio scambio culturale tra agenzie, imprese e publisher, che diventa terreno fertile per creare nuove connessioni tra le persone e le marche. Crediamo fermamente che Napoli rappresenti un territorio interessante, nel quale trasferire la nostra esperienza accanto a un partner come Kidea».

L’obiettivo di Omnicom Media Group è, dunque, quello di dare un contributo alla crescita del territorio affiancandosi alle aziende e condividendo con loro competenze, tecnologia e dati necessari per riuscire a connettere i desideri delle persone ai mercati. La trasformazione profonda e continua che investe il mondo della comunicazione nell’era digitale, e che rende il rapporto tra il consumatore e le marche sempre più instabile e complesso, crea la necessità di avere accanto partner con competenze sofisticate sul fronte dei dati e della misurazione dei risultati, sul mondo dei social e dell’entertainment, allo scopo di valorizzare al meglio l’investimento in comunicazione delle imprese, puntando al mantenimento della fiducia del consumatore sul lungo termine.

In questo scenario si inserisce la partnership con Kidea, realtà chiave del Sud Italia che ha saputo stabilire un rapporto di fiducia con le aziende territoriali e che è riconosciuta per la sua apertura alla trasformazione digitale e la progettazione e la realizzazione di soluzioni di comunicazione innovative orientate alla cura e alla valorizzazione del brand. Nei suoi 14 anni di attività, Kidea ha saputo percepire rapidamente i cambiamenti, trasferendoli alle realtà del territorio campano, con il risultato di aiutare i brand ad aumentare la percezione del loro valore verso gli stakeholder di riferimento.

«Intendiamo rafforzare la nostra presenza sul territorio diventando un'agenzia leader nel mercato del Sud Italia – dichiara Raffaele Guarino, CEO Kidea –. La nostra forte relazione con i clienti dell’area campana unita a una visione innovativa del ruolo della comunicazione pone delle solide basi per la partnership con OMG. Intercettare, infatti, nuovi trend e nuove esigenze di mercato, grazie ad analisi, dati e ricerche specifiche, ci consentirà di svolgere un ruolo chiave in un mercato in profonda trasformazione. Portare innovazione, know how e expertise alle aziende del territorio sarà il tema chiave di una partnership strategica che, per la prima volta, vede unire le forze di una multinazionale della comunicazione e di una realtà nata a Napoli in forte e costante crescita, con una presenza anche a Roma e Milano».