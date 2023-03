Yamamay cerca personale addetto ad amministrazione e contabilità a Napoli

Yamamay ricerca per la catena ristoranti Sophia Loren, legata al suo marchio, una risorsa da inserire nella posizione di contabile per la sede di Napoli via Tasso.

Attività

- Contabilità clienti e fornitori, incassi corrispettivi, scadenziario fornitori, tesoreria, prima nota, liquidazione IVA e adempimenti fiscali

- Preferibile conoscenza contabilità analitica

Requisiti

Diploma di Ragioneria o laurea in Economia Aziendale

Precedente esperienza di almeno 3-4 anni in amministrazione in azienda

Contratto

Il contratto sarà inizialmente a tempo determinato a scopo d'inserimento effettivo.