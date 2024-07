Vincenzo Capuano cerca personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Vincenzo Capuano cerca personale per una delle sue pizzeria di Napoli. Il noto pizzaiolo partenopeo, in particolare, cerca 5 pizzaioli per la sua sede di piazza Vittoria presso la quale è in corso un ampliamento dei locali.

Nell'offerta di lavoro, pubblicata su Instagram, si legge che la stessa non è rivolta ai "fuori sede" in quanto non viene offerto "vitto e alloggio". Per candidarsi si può telefonare al 333-9228511.