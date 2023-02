Lavoro in università a tempo indeterminato: pubblicato nuovo bando di concorso

Nuove opportunità di lavoro offerte dall’Università Parthenope di Napoli. L'ateneo ha pubblicato, sul proprio sito, un concorso che prevede l’assunzione, a tempo indeterminato, di diverse figure soprattutto nell’area amministrativa.

Per presentare la candidatura c’è tempo fino al 6 marzo 2023. I posti per i quali è possibile candidarsi riguardano l’area servizi generali e tecnici per il supporto all’utenza e all’Ateneo con mansioni di conducente; area amministrativa e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Per tutte le informazioni utili e per visionare il bando è possibile collegarsi all'area dedicata cliccando qui.