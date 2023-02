L'Università Federico II cerca personale a tempo indeterminato: tra i requisiti la scuola dell'obbligo

L'Università Federico II di Napoli ha indetto una selezione di 20 unità di personale di categoria B, posizione economica B1, area Servizi generali e tecnici del CCNL Comparto Università, da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 6 posti riservati a favore dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., artt. 1014, co. 1, lett.a), e 678, c. 9.

- Titolo di studio necessario per la partecipazione: scuola dell’obbligo;

- Luogo di Lavoro: strutture dell'ateneo ubicate in una delle seguenti zone di Napoli: centro storico, Fuorigrotta, San Giovanni a Teduccio, Zona ospedaliera;

- Tipologia del contratto di assunzione: tempo indeterminato e pieno;

- CCNL applicato: CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 06/12/2022 e per le parti ancora vigenti, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, CCNL Università del 16/10/2008;

- Profilo professionale: Categoria B, posizione economica B1, AREA SERVIZI GENERALI E TECNICI, con svolgimento di mansioni caratterizzate da: - grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite; - grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure.

- Mansioni da svolgere: compiti di attesa, controllo dell'accesso e del movimento del pubblico, semplici commissioni quali il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, l'archiviazione di atti/documenti cartacei ed informatici, indicazione dei servizi, utilizzo di attrezzature tecniche ed elementari, quali fotocopiatrici, telefono, lavagne luminose, proiettori; conoscenze di base dell'utilizzo del PC, in particolare dell'utilizzo delle periferiche (mouse, tastiere, scanner, stampanti, altoparlanti, USB) e degli strumenti di posta elettronica ed internet; gestione aule con predisposizione delle stesse all'utilizzo delle attrezzature d'aula (ad esempio: microfoni, lavagne luminose e PC); riordino di suppellettili, trasporto di materiali mediante l'utilizzo di carrelli a mano; capacità comunicative e relazionali; capacità di rappresentazione di contenuti di semplici testi (es. avvisi, comunicazioni, circolari).

La prova di idoneità

Prova di idoneità per i candidati che si collocheranno in posizione che consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale e/o in un colloquio volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nelle declaratorie riferibili alla categoria B e non comporterà alcuna valutazione comparativa.

Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione sulla piattaforma regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it gli utenti che alla data di pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

• avere un’età non inferiore ad anni diciotto (18);

• essere in possesso della Cittadinanza Italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;

• trovarsi in stato di disoccupazione ed aver reso dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico ai sensi del D.Lgs. 150/2015, del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 e alla Circolare 1/2019 Anpal (regole relative allo stato di disoccupazione);

• essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 487/1994;

• aver assolto scuola dell’obbligo;

• godimento dei diritti civili e politici;

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

• non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, c. 1, lett.d) DPR 3/1957;

• essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L. 226/2004);

• non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;

• essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione richiedente sottoporrà a visita medica i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;

• ai sensi del DPCM 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; - avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Come presentare le domande

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti, che intendono candidarsi, dovranno presentare, a pena di esclusione, la domanda e i relativi allegati esclusivamente on line, dalle ore 09:00 del 13/03/2023 alle ore 17:00 del 17/03/2023 tramite il portale regionale https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx previo accreditamento con accesso tramite SPID e/o CIE, nella sezione “AVVIAMENTI A SELEZIONE – ART.16”.

IL BANDO INTEGRALE