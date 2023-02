Tim cerca personale con diploma o laurea a Napoli: le figure ricercate

Nell’ambito della funzione Chief Network, Operations & Wholesale Office, TIM ricerca, in varie città su tutto il territorio nazionale tra cui Napoli, persone con diploma o laurea, preferibilmente in discipline tecniche, da inserire nel ruolo di "Progettista di Rete Fissa", con l’obiettivo di assicurare la progettazione esecutiva e la realizzazione della rete fissa di accesso e di giunzione, nonché le attività di delivery, assurance e maintenance on field attraverso la gestione delle attività svolte dal personale tecnico e dalle imprese di rete.

L’attività comprende:

la realizzazione di studi di fattibilità;

l'analisi e la progettazione degli elementi di rete;

la gestione dei rapporti con le imprese che si occupano della realizzazione delle reti di accesso e trasporto in rame e fibra

le operatività necessarie per operare su suolo pubblico o privato (sopralluoghi preliminari alla progettazione, richiesta permessi, coordinamenti, gestione disciplinari, aggiornamenti cartografici, verifiche in campo)

il monitoraggio e la consuntivazione delle attività

Conoscenze e Skill richieste:

Conoscenza degli impianti di telecomunicazione

Cartografie

Conoscenze di metodi e tecniche di progettazione rete TLC

Realizzazione infrastrutture/impianti TLC

Reti di accesso

Reti di trasporto

Reti e applicazioni a banda larga (ADSL) e ultra-larga (FTTX)

Reti speciali dedicate (ISDN, ATM, ADSL)

Impianti elettrici e normative di legge

Normative di sicurezza negli appalti e contratti di appalto, capitolati e listini

Attività tecnica a supporto verifiche ISO e gestione ISO 9001 e 14001

Altre capacità richieste dal ruolo:

Program management

Orientamento tecnologico

Orientamento al risultato

Analisi e problem solving

Capacità di pianificazione e organizzazione

Orientamento e relazione efficace con clienti interni ed esterni.

COME CANDIDARSI

Sempre nell'ambito della funzione Chief Network, Operations & Wholesale Office, TIM ricerca, in varie città su tutto il territorio nazionale tra cui Napoli, persone con diploma o laurea, preferibilmente in discipline tecniche, da inserire nel ruolo di "Progettista di Rete Mobile", con l’obiettivo di assicurare il governo dei processi di pianificazione, progettazione esecutiva e realizzazione delle reti, nonché il property della rete di accesso mobile e le relative attività di configurazione in fase di attivazione, anche attraverso il coordinamento delle Field Operations Line.

L’attività comprende:

La definizione degli interventi di sviluppo rete, sia per mantenimento/incremento della copertura che per capacità;

Gli ordini dell'Hw (apparati ed antenne) e gestione dei rapporti con i vendor

La progettazione degli impianti e partecipazione attiva a tutte le fasi di creation

La definizione delle aree di ricerca per i nuovi siti

La redazione dei progetti radio

Le analisi delle relazioni di compatibilità elettromagnetica

La collaborazione con le strutture deputate alla realizzazione delle infrastrutture edili dei siti

La progettazione dell'impianto di rilegamento trasporto nel caso di link in ponte radio

La definizione dei dati radio per la configurazione ed attivazione

L’analisi delle prestazioni e proposte di ottimizzazione degli impianti realizzati

La redazione di mappe di copertura radioelettrica

Il monitoraggio e consuntivazione delle attività

Conoscenze e Skill richieste:

Conoscenza delle caratteristiche tecniche degli apparati di rete e delle antenne

Conoscenza delle tematiche relative alla propagazione dei campi elettromagnetici e del segnale radio mobile

Utilizzo dei tool di simulazione della copertura radioelettrica ed interpretazione delle relative mappe

Caratteristiche tecniche dei collegamenti in ponti radio per accesso e trasporto

Normative di legge in materia di esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di TLC

Attività tecnica a supporto verifiche ISO e gestione ISO 9001 e 14001

Altre capacità richieste dal ruolo:

Program management

Orientamento tecnologico

Orientamento al risultato

Analisi e problem solving

Capacità di pianificazione e organizzazione

Orientamento e relazione efficace con clienti interni ed esterni.

COME CANDIDARSI