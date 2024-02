Sole 365 cerca nuovo personale a Napoli: tutte le figure richieste

Sole 365 cerca varie figure a Napoli, dall'area amministrazione ai punti vendita, tra cui quello di nuova apertura a Chiaiano.

In particolare la nota catena di supermercati cerca nel capoluogo campano una figura da inserire nell’ufficio Amministrazione e Contabilità.

Selezioni aperte anche per "Business controller" per gli uffici di Controllo di gestione, e per "Geometra di cantiere" per quanto riguarda l'Ufficio Tecnico.

Per i vari punti vendita sul territorio, tra cui quello di prossima apertura a Chiaiano, si cercano:

Addetto sala;

Addetto cassa;

Addetto cucina - Cuoco;

Sommelier;

Addetto macelleria;

Addetto gastronomia;

Addetto panetteria;

Addetto ortofrutta;

Addetto pescheria.

Per tutte le informazioni e candidature: https://www.sole365.it/lavora-con-noi/ .