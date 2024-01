Servizio Civile Universale e creatività urbana: possibilità di candidarsi a Napoli Est

Anche quest’anno, l’associazione Arteteca/INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ricerca quattro volontari i quali, per un anno, vivranno una ricca esperienza nell’ambito della creatività urbana (graffiti writing, street art e nuovo muralismo), con il progetto “PartecipArte".

Avviato nel 2016, INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ha promosso, in collaborazione con la Fondazione Amesci, il primo programma di Servizio Civile Universale dedicato al graffiti writing, alla street art e al nuovo muralismo: in questi anni, ben 28 volontari hanno prestato servizio negli spazi del Centro Territoriale per la Creatività Urbana, sede operativa di Arteteca/INWARD, presso la stazione "Argine Palasport" in via Argine (quartiere Ponticelli, Napoli). Qui e nel "Parco dei Murales", grazie al supporto dei volontari e delle volontarie, sono stati svolti numerosi incontri di settore e laboratori ludico-creativi, confacenti alla realizzazione delle opere murali, tra lettura, disegno, break-dance, juggling, teatro napoletano, rap, magia e pittura collaborativa degli androni dell'ormai noto complesso residenziale. Con questo stesso spirito, l'organizzazione, oltre alle continue e numerose attività di rilievo nazionale, punta sul Rione Luzzatti Ascarelli, nella IV Municipalità del Comune di Napoli, noto anche come "Rione dei Murales".

Il nuovo programma di Servizio Civile Universale coinvolgerà volontari e volontarie in moltissime attività artistiche e sociali: dal supporto agli artisti durante i work in progress al coinvolgimento nelle proposte di promozione territoriale, fino alla partecipazione ai convegni e all’allestimento di mostre. I quattro giovani selezionati potranno dunque dare il proprio contributo per lo sviluppo di progetti di creatività urbana per il sociale anche oltre la periferia orientale di Napoli e accrescere le proprie conoscenze e competenze nel settore.

"INWARD si occupa da anni di creatività urbana e quindi di graffiti writing, street art e nuovo muralismo - dichiara Silvia Scardapane, OLP per l'Associazione Culturale Arteteca e Operatrice Culturale per la Creatività Urbana di INWARD - Il nostro team ha sempre creduto nel legame tra queste culture visive urbane e la riqualificazione artistica, la rigenerazione sociale e il turismo sostenibile: per questo crediamo che i suddetti fenomeni abbiano bisogno di essere compresi e promossi anche dalle nuove generazioni: impegnarsi per 12 mesi nel nostro progetto di Servizio Civile Universale vuole dire contribuire a questo processo apprendendo le basi del nostro lavoro, sul quale si sta sempre più puntando: quello di operatori e operatrici della creatività urbana".

La proposta si inserisce nel nuovo bando di Servizio Civile Universale in scadenza il prossimo 15 febbraio 2024. Per tutte le informazioni utili alla partecipazione, visitare il sito di Fondazione Amesci: www.amesci.org.

Per informazioni

scardapane@inward.it