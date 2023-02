RyanAir cerca personale: il recruiting day a Napoli

La nota compagnia aerea internazionale RyanAir sta reclutando personale per posizioni di equipaggio di cabina in tutta Europa. Lunedì 20 febbraio alle ore 10.00 a Napoli, presso il Palazzo Salgar Hotel in via Nuova Marina 120, a partire dalle ore 10.00, si terrà un recruitment day.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso di un passaporto UE valido

Devi avere un'altezza compresa tra 5 "2 (157 cm) e 6" 2 (188 cm)

Devi essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto

Aiuta se sei laborioso, flessibile e hai una personalità estroversa e amichevole

Adattabile e felice di lavorare su turni

Divertiti a trattare con il pubblico e hai la capacità di fornire un eccellente servizio clienti con un atteggiamento "si può fare".

Parlare e scrivere in inglese con facilità

Passione per i viaggi e per conoscere nuove persone

Benefit

Corso gratuito di addestramento dell'equipaggio di cabina

L'avventura e l'esperienza di una vita all'interno della nostra rete di Cabin Crew

Esplora nuove culture e città con i colleghi nei tuoi giorni liberi

Flessibile 5 giorni on / 3 giorni off elenchi del personale

Tariffe di viaggio del personale altamente scontate illimitate

A seconda del paese, abbiamo posizioni a tempo indeterminato, a contratto e stagionali

Bonus vendite

Uniforme gratuita nell'anno 1

Sicurezza di lavorare per una compagnia aerea finanziariamente stabile

Daily Per Diem fornito durante l'allenamento