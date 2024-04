Roadhouse cerca addetti alla ristorazione a Napoli e in provincia

Roadhouse, catena di steakhouse, cerca per le sede di Napoli brillanti risorse da inserire in un team sempre in movimento.

Si offre contratto:

- Sesto livello pubblici esercizi part time 20h;

- Disponibilità a turni di lavoro spezzati, con disponibilità giornalmente sia a pranzo che a cena;

- Disponibilità a straordinari e a lavorare nei week-end.

Le mansioni saranno:

Allestimento sala

Sbarazzo tavoli

Gestione delle comande

Servizio al tavolo

Operatore in cucina e alla griglia

Preferibile esperienza anche minima nel settore, passione per il proprio lavoro e buone doti relazionali. Il livello di studio richiesto è diploma di scuola superiore o qualifica professionale.

Per ulteriori informazioni e candidature: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-alla-ristorazione_napoli_43305108/ .

Pompei

Per la sede di Pompei, invece, si offre contratto:

- Sesto livello pubblici esercizi part time 20/24 ore

- 5 giorni su 7 su turni con orario spezzato + straordinari Per orario spezzato su turni si intende ad esempio nella fascia dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 24.00/24.30.

Per ulteriori informazioni e candidature: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-alla-ristorazione_pompei_43314725/ .