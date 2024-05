La Rai cerca nuovo personale per la sede di Napoli: l'avviso di selezione

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 2 risorse da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per quadri, impiegati e operai in qualità di montatore presso la sede Rai di Napoli.

Il montatore opera, con piena responsabilità tecnico/artistica, su sistemi di editing. Completa il prodotto con le informazioni a corredo (ad es. scheda tecnica, metadati) e utilizza specifiche apparecchiature per effetti speciali digitali; rende il prodotto disponibile alle aree produttive coinvolte nel processo (ad es. messa in onda) utilizzando anche appositi strumenti informatici. Si occupa di acquisire le lunghe dirette o registrazioni e della visione e messa in onda dei programmi che ha montato direttamente o comunque prodotti dallo specifico settore di appartenenza (ad es. telegiornale, programmi, ecc.). Può effettuare la registrazione di contributi audiovisivi da utilizzare in fase di editing.

Requisiti di partecipazione

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di:

A. Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

B. Diploma quinquennale scuola secondaria di secondo grado;

C. Patente di guida automobilistica cat. “B”.

Come presentare la domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2024 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “Montatori Napoli 2024”. Il sistema informatico non accetterà domande dopo le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2024.

Per tutte le informazioni e candidature: https://lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&show=106#ini106 .