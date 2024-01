La Rai cerca ancora personale a Napoli: la figura ricercata

Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 8 risorse da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Costumista.

Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’azienda, nella sede prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa. Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

A seguire l’elenco delle sedi e il dettaglio del relativo fabbisogno d’organico:

- n. 5 risorse per la sede di Roma;

- n. 1 risorse per la sede di Milano;

- n. 1 risorse per la sede di Napoli;

- n. 1 risorse per la sede di Torino.

Si riporta, a seguire, la descrizione delle responsabilità e delle attività relative al profilo ricercato: "Il Costumista, nel rispetto del piano di produzione e del budget idea, progetta in collaborazione con regista e autori costumi originali, di trucco e di parrucche e ne segue la realizzazione. Reperisce, acquista e adatta abbigliamento ed accessori già esistenti. Individua case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli".

Requisiti di partecipazione

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di:

A. Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

B. Diploma quinquennale di Istruzione Secondaria Superiore;

C. Patente di guida automobilistica cat. “B”.

I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione, nonché durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione.

Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

La I fase di selezione verrà svolta a distanza, per cui la dotazione tecnica necessaria per poter svolgere la prova sarà la seguente:

- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi) o LINUX o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di Google Chrome (min. versione 81.0) come browser;

- Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps. L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al check requirement nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame;

- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOS min. v.8) dotato di cam.

Si consiglia anche l’utilizzo del wi-fi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Play Store o App Store (a seconda che lo smartphone/tablet utilizzato abbia sistema operativo Android o IOS).

Cause di esclusione

Non potranno partecipare all’iniziativa selettiva ovvero, se idonei, non potranno essere assunti coloro che:

- siano stati licenziati dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra società del gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

- abbiano già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del presente avviso di selezione per un periodo superiore a 18 mesi;

- risultino già alle dipendenze della Rai o di altra società del gruppo in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, in corso di esecuzione al momento della data di scadenza del presente avviso, o che sia instaurato, mediante sottoscrizione del contratto di assunzione, durante il periodo di svolgimento della selezione, ovvero di validità della graduatoria;

- abbiano già stipulato con Rai o con altre società del gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato, anche a termine, per lo svolgimento delle mansioni oggetto del presente avviso di selezione, al livello contrattuale 5 o superiore, a prescindere dalla durata, oppure ad un livello contrattuale inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi.

Domande di ammissione

Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario:

- registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali;

- aderire all’iniziativa cliccando su “COSTUMISTI 2024”;

- compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali, che è effettuata dal sistema in maniera automatizzata, avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata;

- confermare l’adesione all’iniziativa;

- verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella di posta elettronica costumisti2024@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2024 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “COSTUMISTI 2024”.

Il sistema informatico non accetterà domande dopo le ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2024. Per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.

Chi avesse già inserito il proprio CV sul sito www.lavoraconnoi.rai.it deve aderire all’iniziativa compilando comunque il form on line dedicato (cliccando su “COSTUMISTI 2024”). Le domande pervenute in formato e/o con mezzo diverso da quanto sopra riportato (es. in formato cartaceo, via e-mail, ecc.) e/o al di fuori dell’arco temporale indicato, non potranno in alcun modo essere prese in considerazione.

Per candidature e ulteriori informazioni: https://lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&show=100#ini100 .