Poste Italiane cerca neo laureati a Napoli per stage di 6 mesi

Poste Italiane cerca "Junior Real Estate Engineers" in varie sedi sul territorio italiano tra cui anche Napoli. L'offerta è rivolta a brillanti neolaureati che abbiano conseguito, da meno di 12 mesi, la Laurea magistrale in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale.

Previsto un percorso iniziale di stage della durata di 6 mesi che favorirà lo sviluppo delle competenze, in linea con il processo evolutivo di Poste Italiane. In qualità di Junior Real Estate Engineer si parteciperà in modo attivo allo sviluppo di progetti rilevanti per l’azienda, come il rinnovamento della rete immobiliare di Poste Italiane diffusa su tutto il territorio nazionale.

Le candidature vanno inviate entro il 28 febbraio 2023. Tutte le informazioni al seguente link.