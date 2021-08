Poppella cerca personale: ecco come candidarsi

Nuova offerta di lavoro per Poppella che cerca personale. La nota pasticceria napoletana, in particolare, cerca una banconista. Non è stata specificata la sede di lavoro, ma per candidarsi basta inviare una mail a pasticceriapoppellanapoli@gmail.com.

Questo il messaggio comparso sulla pagina social di Poppella: "Ricerchiamo la seguente figura professionale: BANCONISTA ESPERTA La risorsa inserita si occuperà di: -gestire il banco in completa autonomia -vendita dei prodotti di pasticceria -preparazione e confezionamento prodotti da asporto Per candidarti puoi mandare il tuo CV a pasticceriapoppellanapoli@gmail.com".