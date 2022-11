Peppe Di Napoli cerca personale: ecco come candidarsi

Peppe Di Napoli cerca personale per la sua pescheria. Il noto chef partenopeo ha pubblicato un annuncio sui social. Non è chiaro quali siano le posizioni aperte. Nell'annuncio, infatti, compare solo l'indirizzo mail per inviare le candidature: pescheriadinapoli2014@gmail.com

Ultimamente Peppe Di Napoli, sempre via social, ha annunciato anche la nascita di un programma che lo vedrà protagonista. Proprio per questo ha aperto la ricerca di volti da inserire nello stesso programma.