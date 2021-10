Offerte di lavoro per operatori sociali ed esperti in laboratori educativi

Nell’ambito delle proprie attività socio-culturali AEMAS ONLUS è alla ricerca di Operatori sociali ed Esperti in laboratori educativi.

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ:

Le persone che cerchiamo dovranno svolgere la funzione di operatori con minori in condizione di vulnerabilità socio-economica e relazionale di età compresa fra i 6 e i 17 anni. Nell’ambito della collaborazione sarà richiesto di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni: attività mattutine e/o pomeridiane di potenziamento formativo e laboratoriale; attività di educazione di strada e di prossimità sul territorio cittadino e in particolare dei Quartieri Spagnoli e del quartiere di Montesanto; attività di socialità sul territorio regionale (visite didattiche, gite escursioni); contatti con le famiglie dei minori e con le agenzie educative di riferimento.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E IMPEGNO ORARIO

Contratto di prestazione occasionale per il periodo ottobre 2021 – giugno 2022 con una media di 8 ore settimanali e possibilità di proroga.

SEDE DI LAVORO

Napoli c/o Scuole della II Municipalità e c/o la sede dell’Associazione in Via del Formale.

REQUISITI RICHIESTI:

cultura universitaria e/o abilitazione professionale;

precedenti esperienze in campo educativo (preferibilmente con minori in contesti territoriali vulnerabili);

precedenti esperienza nella conduzione di laboratori educativi, preferibilmente in campo artistico a sfondo musicale (ad es. laboratori di didattica musicale, laboratori di manualità per la costruzione di strumenti musicali, laboratori esperenziali e di sviluppo delle competenze);

buone capacità di mediazione e di gestione dei conflitti;

capacità di relazionarsi con soggetti terzi (istituzioni, scuole, associazioni) a livello locale e nazionale;

capacità organizzative, di coordinamento e di lavoro in gruppo;

flessibilità oraria.

Costituiranno titolo preferenziale:

conoscenza dell’Associazione e delle attività realizzate sul territorio;

competenze o abilità pratiche (per la realizzazione di attività educative di tipo manuale, ludiche, artistiche etc.);

conoscenza delle principali normative in materia di servizi socio educativi a livello locale e nazionale;

disponibilità a rinnovare la collaborazione anche in futuro e per periodi di tempo maggiori.

INVIO DELLE CANDIDATURE:

Inviare curriculum vitae di massimo 4 pagine in formato pdf a progettazioneosqs@gmail.com precisando chiaramente nell’oggetto Bando operatori 2021 ; le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di SABATO 16 ottobre 2021 pena l’esclusione dalle procedure di selezione.

MODALITÀ DI SELEZIONE:

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I colloqui di selezione avverranno presso la nostra sede legale. Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria domanda, ma vi informiamo che saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale dei Dati (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personale.

PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.osqs.it in data 06 ottobre 2021 e potrà essere diffuso sui canali di comunicazione web e social network in cui l’Associazione è presente.