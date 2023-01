Leroy Merlin cerca personale: le posizioni aperte per le sedi di Napoli

Nuove offerte di lavoro sono state pubblicate sul sito di Leroy Merlin. La nota azienda di distrbuzione cerca nuovo personale anche in Campania. In particolare, delle offerte sono state pubblicate per le sedi di Afragola, Giugliano e Torre Annunziata.

Tra i profili aperti ci sono quelli per la ricerca di Venditore specialista, artigiani professionisti, architetti, hostess e steward. Tutti i profili aperti sono consultabili sul sito di Leroy Merlin. Tramite lo stesso è possibile inviare anche la propria candidatura.

Per consultare le posizioni aperte e candidarsi, cliccare qui.