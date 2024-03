Briatore cerca personale per il Crazy Pizza di Napoli: le figure ricercate

Crazy Pizza aprirà anche a Napoli. Il lussuoso locale vedrà la luce a maggio e cerca personale per la nuova avventura di Flavio Briatore a Napoli. Sul profilo Linkedin di Crazy Pizza sono comparsi diversi annunci di lavoro per personale di sala e di cucina.

"Unisciti al nostro meraviglioso team di Crazy Pizza a Napoli. Stiamo cercando nuovi talenti per l'apertura imminenti di Crazy Pizza nel maggio 2024", si legge. Nell'annuncio viene specificato che si cerca personale per il front of the house e per il back of the house.

Nel primo caso, rientrano tutte quelle figure che hanno un contatto "diretto" con i clienti (addetti all'accoglienza, camerieri e bartender); nel secondo caso, invece, rientrano tutte quelle figure che operano "nascoste", come il personale di cucina, appunto.