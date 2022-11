Nota azienda internazionale offre lavoro a Napoli: 150 i posti disponibili

NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato l’apertura di 250 nuove posizioni in Campania: 150 a Napoli e 100 a Salerno. Forte già di oltre 500 dipendenti negli uffici partenopei, l’azienda continua ad investire al Sud, nei talenti e nella mentalità imprenditoriale locale che dimostra la voglia di cambiare e di voler contribuire alla crescita del nostro Paese, sfruttando le opportunità che la tecnologia e il digitale stanno offrendo.

Su Napoli e Salerno NTT DATA cerca professionisti e professioniste da inserire nelle aree Data Intelligence, Application Services, Salesforce e Cloud Architecture. I profili richiesti sono quelli di Java Developer, .Net Developer, Cloud Engineer, Solution Architect, Functional Analyst, Data Engineer e Data Architect. Esperti/e, neolaureati/e e neodiplomati/e, per i quali sono previsti specifici percorsi formativi. NTT DATA ha aperto posizioni a tutti i livelli e intende impiegare i nuovi talenti nelle città in cui è stata avanzata la candidatura.

Un programma di investimenti che si inserisce nel vasto progetto di NTT DATA per il Mezzogiorno, e che si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari e all’annuncio di 150 nuove assunzioni in Puglia.

“Il Mezzogiorno è ricchissimo di talenti e noi di NTT DATA ci stiamo investendo da tempo – ha commentato Luca Isetta, COO di NTT DATA Italia. – La decisione di puntare così tanto sugli uffici di Napoli e Salerno conferma e rafforza la nostra strategia di investimenti al Sud, basata anche su sinergie e collaborazioni con i principali Atenei. Adesso vogliamo rivolgerci a tutti quei giovani e a quei professionisti, con un’attenzione particolare per le donne che vogliono intraprendere una carriera in questo settore, che hanno voglia di crescere, mettersi in gioco e partecipare attivamente alla transizione digitale in atto nel nostro Paese”.

Obiettivi come la valorizzazione dei talenti e lo sviluppo del Sud Italia possono infatti essere raggiunti solo grazie ad investimenti continui nella formazione, pilastro portante della strategia di NTT DATA Italia: sono attive collaborazioni a Napoli con l’Università Federico II, Parthenope e l’Università di Salerno per tirocini, e con L’Orientale di Napoli con cui si stanno sperimentando nuove forme di sinergia tra metodologie tecnico/scientifiche e umanistiche. NTT DATA inoltre continua a sviluppare programmi di formazione interna per sostenere il talento attraverso percorsi di crescita mirati a valorizzare le competenze individuali.

A questo link tutte le posizioni aperte.