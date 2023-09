Magicland cerca Babbo Natale ed altri personaggi natalizi: come candidarsi

Magicland, il parco divertimenti dove ogni Natale in un'esperienza unica, sta cercando 50 figuranti per la prossima stagione natalizia. Una grande opportunità per entrare a sentirsi parte del lungo Natale del parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia vestendo i panni di Babbo Natale, dello Schiaccianoci, delle Elfette/i o delle Mascotte.

Gli aspiranti “Schiaccianoci” devono essere atletici, affascinanti , dotati di una personalità coinvolgente, e con le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra 50 e 80 anni;

- corporatura robusta;

- barba vera, lunga e folta;

- altezza minima pari a 180 cm;

Le Elfette e gli Elfetti dovranno avere esperienza nella danza e nella recitazione, essere empatici, amare la magia del Natale e avere le seguenti fattezze:

- età compresa tra 18 e 30 anni;

- altezza tra 180 e 190 cm (uomini) - Henry (Schiaccianoci) e Steve (Candy Cane);

- altezza di 170 cm (donne/uomini) - Rudy, Lampo, Krampy, Elfo, Elfa.

Le Mascotte, infine, dovranno essere persone energiche e coinvolgenti, e presentare i seguenti requisiti:

- altezza tra 180 e 190 cm (uomini) - Henry (Schiaccianoci) e Steve (Candy Cane);

- altezza massima di 160 cm (donne) - Lucy (Stella);

- altezza di 170 cm (donne/uomini) - Rudy, Lampo, Krampy, Elfo, Elfa.

Le candidature, comprensive di foto recenti e curriculum vitae dettagliato, dovranno pervenire al parco attraverso la compilazione del form presente nella sezione "lavora con noi" del sito del parco.