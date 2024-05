Louis Vuitton cerca 2.500 lavoratori a Napoli

Buone notizie per chi cerca lavoro. Louis Vuitton, uno dei brand più importanti del mondo, avvia selezioni di massa a Napoli per occupare 2500 posizioni lavorative.

Modellisti, addetti al controllo qualità, client advisor, sono solo alcune delle figure professionali che l’azienda di moda cerca in città. L’iter di selezione è partito dal salone di orientamento “You&Me”, progetto di scouting per giovani talenti, organizzato dal gruppo Lvmh, titolare della maison, in più tappe lungo il Belpaese, che oggi, 7 maggio, è alla sua ultima fermata nella città partenopea, alla Fondazione Made in Cloister.