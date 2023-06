Vincenzo Capuano offre lavoro: la figura ricercata e come candidarsi

Nuova offerta di lavoro per una della pizzeria di Vincenzo Capuano. Il gruppo del pizzaiolo campione del Mondo di pizza contemporanea cerca personale per la sede di piazza Vittoria a Napoli.

In particolare, così come si legge in una storia su Instagram, il locale è alla ricerca di un pizzaiolo che possa andare ad arricchire il team di Capuano.

Per candidarsi si può inviare una mail all'indirizzo gruppovincenzocapuano@gmail.com oppure telefonare al 3388473681.