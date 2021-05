Kimbo assume: le figure ricercate e come candidarsi

Nuove assunzioni per la Kimbo che cerca di ampliare il proprio organico presso la sede di Melito. La nota azienda produttrice di caffè, in particolare, cerca Addetto al confezionamento caffé e Trade marketing & Category manager.

Addetto al confezionamento

Siamo alla ricerca di candidati che abbiano conseguito un diploma tecnico ad indirizzo Industriale o Chimico, con una pregressa esperienza maturata operando su impianti di confezionamento di caffè torrefatto. Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza alla categoria dei diversamente abili. La risorsa, attraverso attività di affiancamento on the job, avrà il compito di gestire operativamente la linea produttiva, controllandone il corretto funzionamento. E’ previsto un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato della durata di 1 mese, con possibilità di successive proroghe. SEDE DI LAVORO: Melito di Napoli (NA) – Via Appia Km. 22,648

Trade marketing & Category manager

Siamo alla ricerca di laureati in discipline dell’area economico-aziendale, in possesso di un background formativo di studi nell’area Marketing e Trade Marketing. Il candidato ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nell’ambito del Trade Marketing in aziende multinazionali del largo consumo, nel settore Beverage o Food. È richiesta la conoscenza delle dinamiche commerciali della G.D. – D.O. ed esperienza nella progettazione di piani di attivazione dei punti vendita. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, inclinazione al problem solving, flessibilità e predisposizione al lavoro in team.

La risorsa ricercata risponderà gerarchicamente al Direttore della B.U. Alimentare Italia & P.L. e funzionalmente al Category Manager, operando nell’ambito delle seguenti aree: Sviluppo di piani di attivazione dei punti vendita GDO: giornate in-store, predisposizione materiali per i punti di vendita; Sviluppo di piani volti a stimolare l’acquisto d’impulso ed aumentare la penetrazione del marchio in famiglia; Definizione di politiche di sell-in e sell-out e monitoraggio dei trend; Analisi dei principali KPI qualitativi e quantitativi. La forma contrattuale ed il trattamento economico saranno valutati individualmente, in relazione alle effettive capacità e competenze ed all’esperienza maturata. SEDE DI LAVORO: Melito di Napoli (NA)

La candidatura per le posizioni aperte può essere inoltrata cliccando qui.