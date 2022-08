Eav cerca personale: bando per 80 posti a tempo indeterminato

La Regione Campania ha pubblicato il bando per la ricerca di nuovo personale per Eav. In particolare, verranno selezionate 80 unità (40 macchinisti e 40 capotreni) da collocare a tempo indeterminato.

I candidati dovranno possedere un diploma superiore e l’abilitazione alla conduzione del materiale rotabile o, nel caso dei capotreni, l’abilitazione all’accompagnamento dei treni.

Le domande di ammissione è scaricabile dal sito di Eav (clicca qui) e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15.09.2022. Al momento è prevista la sola valutazione dei titoli presentati ed un colloquio orale. In caso pervengano un elevato numero di domande, procederà con una prova scritta preselettiva.