Ecco le posizioni lavorative più cercate dalle aziende a Napoli

Se da un lato aumenta l'occupazione giovanile, col boom delle professioni legate a Internet, alla comunicazione, all'intero settore digitale, dall'altro si assiste alla difficoltà di reperire alcune professionalità specifiche, come gli operai dell'industria tessile, gli addetti al welfare, ai servizi alla persona e nel settore turistico. AppLavoro.it ripresa da Dire ha condotto una ricerca di settore tra i propri iscritti, analizzando l'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro in questo momento in Italia.

Lavoro disponibile a Napoli e le differenze con le altre città

Come posizioni di lavoro disponibili a Napoli si richiedono maggiormente operatori di call center, ma una quota importante di richieste è rivolta ad autisti di bus, commessi, consulenti commerciali e addetti al recupero crediti. Circa il 4% delle aziende partenopee cerca frigoristi e in egual misura programmatori informatici.

Ad esempio, a Roma, invece, il 15% delle imprese nel settore della ristorazione ricerca soprattutto barman e camerieri. A Milano, l'8% delle richieste di personale è rivolto a elettricisti, seguiti da camerieri, commessi o addetti alle vendite, consulenti commerciali, parrucchieri e informatici. A Torino, dall'inizio dell'anno, la domanda di commessi, contabili e sales manager si è attestata intorno al 26%, mentre quella di Steward, personale addetto all'accoglienza e all'animazione nel settore turistico, intorno al 12. A Bologna, se gli addetti alla ristorazione (chef, camerieri, baristi) primeggiano nella classifica delle professioni più richieste, un'importante quota (il 13%), tra tutte le professionalità, le imprese la riservano alla ricerca di ingegneri meccatronici e operai metalmeccanici. Commessi e personale di segreteria sono i più ricercati.