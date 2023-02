Iliad cerca personale a Napoli: le figure richieste

Per i suoi punti vendita a Napoli, il noto operatore di comunicazioni Iliad cerca nuovo personale. Le figure ricercate sono "Store consultant" e "Store manager".

Store consultant

In qualità di Store Consultant, si entrerà a far parte del team "Distribution & Logistics" per vivere il contatto quotidiano con gli utenti Iliad. Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:

Seguire gli utenti, supportandoli nelle loro esigenze con soluzioni che ne garantiscano sempre la piena e completa soddisfazione

Raccontare i nostri valori, illustrando la ricchezza dei nostri servizi di telefonia mobile e fissa

Trasferire agli utenti tutte le informazioni sui nostri servizi in modo semplice ed efficace, rendendo anche gli aspetti più tecnici alla portata di tutti

Diffondere l’entusiasmo nei confronti del nostro brand

Requisiti

Must have

Entusiasmo, intraprendenza, predisposizione a condividere le tue conoscenze con gli altri

Esperienza nel servizio in-store o nel servizio clienti

Desiderio di essere un punto di riferimento per gli utenti

Passione per l’innovazione messa in campo da iliad e riconoscimento nei valori del brand

Reattività, flessibilità, proattività, capacità di lavorare in team

Motivazione, volontà di crescita e apprendimento in un ambiente in costante evoluzione

Nice to have

Conoscenza del pacchetto Office

Conoscenza della lingua inglese

Interesse ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni

Ulteriori informazioni e invio candidature all'indirizzo: https://inrecruiting.intervieweb.it/iliad/jobs/store-consultant-napoli-327611/it/

Store Manager

In qualità di Store Manager si entrerà a far parte del team "Distribution & Logistics" per diventere il punto di riferimento di una squadra, ispirando le persone a mettere in pratica i valori aziendali e permettendo allo store di esprimere il massimo potenziale. Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:

Sviluppare un clima positivo di collaborazione, motivando e supportando lo staff di Store per raggiungere insieme gli obiettivi;

Seguire gli utenti, supportandoli nelle loro esigenze con soluzioni che ne garantiscano sempre la piena e completa soddisfazione;

Contribuire allo sviluppo dello Store attraverso le tue competenze, la tua esperienza e le tue idee.

Requisiti

Must have

Esperienza pregressa di almeno 3 anni nella gestione di un team di store, nel settore delle telecomunicazioni

Entusiasmo, intraprendenza e determinazione nel motivare il tuo staff per offrire agli utenti un servizio di massima qualità

Ambizione, autonomia e piena responsabilità nella gestione dello staff e dello Store

Eccellenti doti manageriali, attitudine pragmatica e concreta

Flessibilità e velocità di adattamento nella gestione di imprevisti

Nice to have

Conoscenza del pacchetto Office

Conoscenza della lingua inglese

Passione per il settore delle telecomunicazioni

Formazione in materia di people management e di time management.

Ulteriori informazioni e invio candidature all'indirizzo: https://inrecruiting.intervieweb.it/iliad/jobs/store-manager-napoli-331690/it/ .