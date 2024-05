Lavorare in Grimaldi, al via le selezioni: i profili ricercati

Personale di bordo per le sezioni hotel, macchina e coperta, panettieri, baristi, cuochi ed aiuto cuoco, commessi di negozio, giovanotti elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili)..Sono alcune delle posizioni ricercate dal gruppo Grimaldi. Recruiting days programmati in diverse città italiane.

I prossimi appuntamenti, dopo quello dell'11 maggio a Livorno, saranno Palermo (23 maggio) e Napoli (29 maggio), e a partire da settembre sono già previste nuove date in tutta Italia.

Dettagli e aggiornamenti su tutti i recruiting days saranno pubblicati regolarmente sulle pagine social dell'azienda marittima. Per partecipare ai recruiting days, è possibile presentare la propria candidatura accedendo al napoli.it/it/lavora-con-noi.html">portale Lavora Con Noi del gruppo Grimaldi, selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo.

Corsi gratuiti

Le selezioni sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW: a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il gruppo Grimaldi offrirà gratuitamente i corsi necessari all'imbarco. La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita, ed impiega le sue navi su servizi regolari dedicati al trasporto di merci e passeggeri, attivi 12 mesi all'anno. "Essere parte degli equipaggi Grimaldi - spiega l'azienda - rappresenta un'importante occasione: il gruppo, da sempre attento alle proprie risorse umane di mare, si impegna a premiare quelle più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di unità fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell'ambiente al mondo".