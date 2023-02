Ferrovie dello Stato cerca diplomati per percorso Operatori specializzati attività di supporto

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per conto della Direzione Protezione Aziendale – FS Security S.p.A ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Operatori specializzati attività di supporto/ Operatori specializzati di Protezione Aziendale.

La Direzione Protezione Aziendale garantisce, in coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, la pianificazione, attuazione e funzionamento di tutti i processi societari in ambito protezione aziendale.

ATTIVITÀ DEL RUOLO

monitoraggio delle criticità di security, attraverso un'attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale, concorrendo all'elaborazione di progetti e favorendo le necessarie attività di tutela;

presenziamento degli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull'attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.;

vigilanza sul corretto afflusso/deflusso dei passeggeri e del personale autorizzato ad accedere all'interno delle aree individuate anche mediante il controllo dei titoli che ne danno diritto;

presidio della corretta entrata/uscita dei mezzi autorizzati e il rispetto delle regole disposte dalla Società;

gestione degli apparati di sicurezza e verifica del corretto funzionamento;

rilevazione, individuazione e informazione circa gli eventi anomali, rapportandosi tempestivamente al Capoturno.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI INSERIMENTO : contratto di apprendistato professionalizzante.

SEDI : Napoli, Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

REQUISITI RICHIESTI:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento;

Diploma di scuola superiore quinquennale.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Costituiranno titolo preferenziale:

voto di diploma;

conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell'apposito form on-line);

residenza nella Regione sede di Lavoro posseduta prima della scadenza del presente Avviso;

pregressa esperienza nelle Forze dell'Ordine, nell'Esercito e nei Vigili del Fuoco o in attività di security;

pregressa esperienza in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Candidature da inviare entro il 2 marzo 2023 all'indirizzo https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=7995&job-title=operatori-specializzati-attivit%C3%A0-di-supporto-operatori-specializzati-di-protezione-aziendale&location=italia§or=trasporti-e-logistica&role=sicurezza-vigilanza&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it .