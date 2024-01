Eurospin cerca personale a Napoli e in provincia: come candidarsi

Eurospin Lazio S.p.A., società del gruppo Eurospin, ricerca per il proprio punto vendita di Napoli Cavalleggeri, addetti/e vendita. La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali:

Assistenza alla clientela;

Operazioni di cassa;

Sistemazione della merce sugli scaffali;

Corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia di punto vendita.

Requisiti

Affidabilità e serietà;

Approccio positivo al cliente;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Capacità comunicative e relazionali.

Si richiedono inoltre:

Disponibilità a lavorare su turni e festivi;

La residenza in zone limitrofe;

Essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Altre informazioni

Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente.

Si valutano anche profili senza esperienza.

Si propone contratto di assunzione a norma di legge.

Orario: part time

Ricerca addetti vendita a Mugnano

Eurospin Lazio S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, ricerca per il proprio punto vendita situato a Mugnano di Napoli, addetti vendita.

Requisiti

Altre informazioni

Nuova apertura a Somma Vesuviana

Eurospin Lazio SpA, società del gruppo Eurospin, ricerca per la nuova apertura del punto vendita di Somma Vesuviana, nel napoletano, addetti/e vendita per punto vendita grande distribuzione organizzata.

La risorsa - si legge nell'annuncio - inserita in un contesto dinamico e in forte crescita, si occuperà insieme ai colleghi, di tutte le attività operative necessarie per un'efficace gestione del punto vendita

Requisiti

Costituiscono requisiti indispensabili:

Per candidarsi: https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita/ .