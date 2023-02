Emirates Airlines seleziona personale di bordo: recruiting day a Napoli

La nota compagnia aerea internazionale Emirates Airlines seleziona personale di bordo con un recruiting day a Napoli il prossimo 19 marzo. L'appuntamento è per le ore 9.00 presso l'hotel Holiday Inn al Centro Direzionale Isola E7/E6 in via Domenico Aulisio.

Non è necessario inviare la domanda prima di partecipare. Si consiglia ai candidati di leggere i requisiti e di presentarsi presso la sede dell'open day entro l'orario di inizio per la registrazione.

I requisiti richiesti:

- inglese fluente scritto e parlato (ulteriori lingue sono un vantaggio)

- a ltezza di almeno 160 cm e in grado di raggiungere i 212 cm di altezza

- essere in grado di soddisfare i requisiti per i visti di lavoro degli Emirati Arabi Uniti

- almeno 1 anno di esperienza nell'ospitalità o nel servizio clienti

- diploma di scuola superiore

- nessun tatuaggio visibile quando si indossa l'uniforme dell'equipaggio di cabina Emirates.