Corsi di formazione retribuiti: ecco come presentare la domanda

Si avvia, con la selezione dei candidati, il progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Linea di Azione B: Percorsi di empowerment, progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro, realizzato dal Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di Napoli e finanziato dal POR FSE Campania 2014-2020 Asse II che mira ad aiutare le fasce di cittadini economicamente più disagiate favorendo, in primo luogo, l’inclusione sociale delle stesse.

Corsi di formazione e di sostegno orientativo. I corsi di formazione sono retribuiti.

Il Centro Territoriale di Inclusione si pone obiettivi specifici di contrasto ai diversi fattori di disagio, marginalità e esclusione economico-sociale. In questo contesto si vogliono realizzare interventi finalizzati al sostegno orientativo e alla realizzazione di percorsi formativi.

Il sostegno orientativo prevede che la persona destinataria del servizio, qualora decida di essere supportata, venga aiutata in tutte le fasi necessarie al fine di individuare la figura professionale più adatta alla sua natura.

I percorsi formativi sono finalizzati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale, in concreto permettendo ai partecipanti di seguire specifici corsi e di ottenere la relativa certificazione riconosciuta della Regione Campania.

I corsi attivabili (suddivisi per Municipalità) sono:

1. Operatore del punto vendita

2. Operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali

3. Operatore della promozione e accoglienza turistica

4. Operatore del servizio di sala – Cameriere

5. Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici

Il Centro Territoriale di Inclusione è un programma che insiste sull’intero territorio comunale per selezionare i destinatari del sostegno orientativo e dei percorsi formativi, ripartiti tra le 10 Municipalità, come di seguito precisato.

Per il sostegno orientativo:

- 1501 destinatari per il Sostegno orientativo I livello - max 2 h per destinatario (presa in carico, colloquio individuale, profiling, consulenza orientativa)

- 1497 destinatari per il Sostegno orientativo II livello - max 4 h per destinatario (orientamento specialistico, percorsi di facilitazione, consulenza specialistica)

Per i percorsi formativi un totale di 151 beneficiari così suddivisi:

- 31 beneficiari per il corso di Operatore del punto Vendita

- 17 beneficiari per il corso di Operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali

- 15 beneficiari per il corso di Operatore della promozione e accoglienza turistica

- 46 beneficiari per il corso di Operatore del servizio di sala – Cameriere

- 42 beneficiari per il corso di Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici



Per informazioni:

E.I.T.D. Srl (per le Municipalità 2-3-4) – tel. 081/7872851 - email: itianapoli@eitd.it

ARES (per le Municipalità 1-5-9-10) – tel. 081/5704220 - email: itianapoli@infoares.it

Ente di formazione Maxwell (per le Municipalità 6-7-8) - tel. 081/5854334 - email: info@entemaxwell.it

Per scaricare e consultare i bandi, suddivisi per Municipalità, cliccare qui.