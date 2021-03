Polizia Municipale, si cercano 10 agenti: come candidarsi

È indetta una selezione per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione, a tempo parziale e determinato, per mesi 3, di 10 Agenti di Polizia Municipale presso il Comune di Marigliano. Per presentare domanda bisogna protocollarla all'Ente ovvero trasmessa a mezzo pec all'indirizzo concorsi@pec.comunemarigliano.it entro le ore 12:00 del giorno 30 marzo 2021.

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico sono escluse le domande pervenute prima della pubblicazione sul BURC. Si invitano, pertanto, i candidati che abbiano trasmesso l’istanza di partecipazione in data antecedente al 15/03/2021 a ripresentarla. Per consultare il bando, cliccare qui.