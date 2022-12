Al via il concorso per diventare macchinista e capotreno: 80 i posti disponibili

Inizia questa mattina il percorso per la selezione di 80 unità di Macchinista/Capotreno da inserire nel personale di EAV. Il concorso porterà all’assunzione a tempo indeterminato di 40 macchinisti e 40 capitreno da selezionare tra gli oltre 500 candidati che hanno fatto domanda di partecipazione.

Le prove preselettive, che si svolgono a partire da oggi presso la sede di Città della Scienza in via Coroglio, consistono nella somministrazione di un test professionale attinente alle materie indicate per ciascun profilo e sono propedeutiche agli step successivi che si inizieranno nei primi mesi del 2023. Al termine del percorso concorsuale i nuovi assunti affronteranno la formazione obbligatoria prevista dall’agenzia per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) per i vari profili professionali che durerà circa sei mesi, dopo i quali saranno finalmente inseriti nell’organico aziendale ed operativi per la circolazione ferroviaria.