Concorso Comune Napoli, 180 i posti disponibili: profili richiesti e come partecipare

In arrivo il concorso per 180 assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Napoli. I profili ricercati sono: insegnanti di sostegno (50), agenti di polizia locale (50), 30 istruttori socio educativi, 50 istruttori direttivo tecnico. Si tratta della prima fase di assunzioni nella pubblica amministrazione partenopea a cui faranno seguito selezioni in Anm, Asìa e Abc, per un totale di circa mille assunzioni a tempo indeterminato nel 2024.

Le informazioni utili su tempistica e su come partecipare

Le prove si svolgeranno nel 2024 e saranno scritte e orali, con la possibilità di una prova pre-selettiva a seconda del numero delle domande arrivate. Altre 285 assunzioni avverranno per scorrimento delle graduatorie esistenti. Per il bando bisognerà ancora attendere un po', ma dovrebbe essere in dirittura di arrivo.

In arrivo anche i tirocini pagati

Oltre sette milioni di euro che si tradurranno in 800 tirocini formativi che il Comune di Napoli farà partire da gennaio 2024. E' il piano lavoro che Palazzo San Giacomo rivolgerà ai giovani ma non solo. I ragazzi saranno formati in settori strategici come il turismo, la ristorazione, il cinema. Si tratta di percorsi che dureranno un anno e che prevedono un rimborso di 600 euro al mese.

Per gli over 40, invece, dal 18 al 20 dicembre, l'Albergo dei poveri ospiterà l'incontro con le aziende del territorio.