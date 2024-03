Concorso pubblico al Comune di Bacoli per 34 unità di personale: i profili professionali

E' stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e determinato di complessive 34 unità di personale, non dirigenziale, per il Comune di Bacoli, di cui n. 12 unità appartenente all’area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria giuridica D) – diversi profili professionali, n. 22 unità di personale appartenente all’area degli Istruttori (ex categoria giuridica C) – diversi profili professionali.

Il termine ultimo per l'invio delle candidature è fissato per le ore 23.59 del 15 aprile 2024.

Per il bando, tutte le informazioni e candidature: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1af99f62c418413196562f7eb0763fdd .