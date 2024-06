Asl Napoli 1, indetto un concorso per 30 posti da autista a tempo pieno e indeterminato

L'Asl Napoli 1 Centro ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 30 posti di operatore tecnico specializzato autista.

I requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L’accertamento dell’idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

c) Godimento dei diritti civili e politici: essere iscritti nelle liste lettoriali; essere in regola con gli obblighi di leva; assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

d) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.

e) Patente di guida di categoria “B”, da almeno sette (7) anni, in corso di validità e senza alcuna limitazione prevista dalla normativa vigente, né sospesa né ritirata, rilasciata conformamente al modello U.E. ai sensi dell’art. 116, c. 3, lett. f, del D.Lgs. n. 285/1992.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i.. É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla Legge 125/91 e dagli artt. 35 e 57 del D. Lgs. 165/2001.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico vanno presentate, entro l'8 luglio 2024, esclusivamente on line al seguente indirizzo web: https://aslnapoli1centro.selezionieconcorsi.it. Per la partecipazione al concorso è richiesto, per ciascun profilo, il versamento di un contributo alle spese generali di € 20,00, in nessun caso rimborsabile.

Per tutte le informazioni sul bando, presentazione della domanda e quant'altro: https://aslnapoli1centro.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/285/allegato-ASLNA1CONCORSOAUTISTACONCORSI.pdf .