Concorsi Ministero della Giustizia: i profili richiesti

Assunzioni in arrivo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: 8000 nuovi assunti all’Ufficio del Processo e 12 dirigenti penitenziari, da reclutare tramite nuovi bandi di concorso, oltre ad un dirigente di seconda fascia da reclutare tramite nuovi bandi di concorso e scorrimento graduatorie idonei.

Il bando per gli ottomila all’Ufficio del Processo dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2023 e non nel 2024 come si diceva inizialmente. Ci saranno anche molte stabilizzazioni tra coloro che oggi sono a tempo determinato al Ministero.