Nel napoletano arriva "Nonno vigile": in cosa consiste e come candidarsi

Anche nel napoletano arriva il "Nonno vigile". L'iniziativa è del comune di Sant'Antonio Abate che ha deciso di puntare sui propri anziani per la sicurezza dei più piccoli, soprattutto fuori le scuole. Di seguito tutte le informazioni utili, anche per sottoporre la propria candidatura.

Avviso Pubblico per il servizio civile degli anziani. Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale, con Delibera di G.C. n. 147/2021, ha avviato il progetto “Nonno Vigile” con lo scopo di coinvolgere la popolazione anziana nello svolgimento di attivita? utili alla cittadinanza e di tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata e all’uscita dalle scuole. Gli Anziani avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2021 - maggio 2022. La prestazione viene svolta sotto il diretto controllo del Comando di P.L. che ne coordinera? gli aspetti organizzativi e tecnici.

REQUISITI

> Pensionati di eta? compresa tra 55 e 75 anni, di entrambi i sessi, residenti nel Comune di Sant’Antonio Abate. > Essere in possesso di idoneita? psicofisica per lo svolgimento di tale attivita?, dimostrata mediante certificato medico (rilasciata dal medico di base). > Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, come risultanti dal Casellario giudiziale, ne? altri carichi pendenti, ai sensi della normativa vigente. Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta e presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune, corredata dalla seguente documentazione: 1. Documento di riconoscimento in corso di validita?; 2. Certificazione ISEE in corso di validita?; 3. Certificato del medico di base che attesti l’idoneita? alla mansione.

TERMINI DI SCADENZA

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 17 settembre 2021. Il modulo di richiesta puo? essere ritirato presso l’ufficio Politiche Sociali o essere scaricato dal sito internet del Comune: https://www.comunesantantonioabate.it/archivio10_notizie.... Nel caso in cui le istanze regolari siano superiori al fabbisogno sara? predisposta apposita graduatoria in cui avranno la precedenza gli Anziani appartenenti a nuclei familiari con importo ISEE minore. [E’ previsto un compenso mensile di € 200,00 lordo procapite, rapportato all’effettiva presenza. L’Ente si fara? carico delle spese per l’acquisto di indumenti di identificazione e dell’assicurazione sugli infortuni]