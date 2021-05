Sole365 cerca addetti per nuova apertura: come candidarsi

Tutte le informazioni utili per inoltrare la propria richiesta

Nuova opportunità in Campania per chi cerca lavoro. La catena di supermercati Sole365 ha annunciato l'apertura di nuovi punti vendita in provincia di Napoli. Il primo di questi nascerà a Pompei. Si rende, quindi, necessaria la ricerca di nuovo personale.

In particolare, la nota catena, cerca scaffalisti, magazzinieri e professionisti della distribuzione e del cibo. Le candidature devono essere inviate on line a questo link, dove sarà possibile inoltrare la propria candidatura.

Questi alcuni dei requisiti richiesti: età preferibilmente compresa tra i 20 e 35 anni e diploma/laurea preferibile come titolo di studio.