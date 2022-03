Metro Napoli, si cercano capistazione e macchinisti: come candidarsi

L'Anm cerca 12 macchinisti e 9 capistazione per la Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Il bando è aperto ai diplomati e prevede come data di scadenza il prossimo 27 aprile.

In una prima fase ci sarà l'iscrizione al concorso il quale, in un secondo momento - secondo le date comunicate - prevederà anche delle rpove. Per la posizione di macchinista bisogna essere in possesso anche della patente di B e almeno 12 mesi di esperienza in società di Trasporto Pubblico Locale, oppure in società di Trasporto Ferroviario.

Per la posizione di capostazione, invece, ci sarà bisogno di possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dall’USTIF ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 oppure Certificazione di “abilitazione alla gestione della circolazione” ottenuta per lo svolgimento della mansione di sicurezza di “Dirigente Movimento Locale, Dirigente Centrale Operativo” presso un Gestore di una rete ferroviaria.

