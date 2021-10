Casting per lo spettacolo di Sal Da Vinci: come partecipare

Nuovo casting a Napoli per chi vuole lavorare nel mondo dello spettacolo. A ricercare figure professionali, per il proprio spettacolo, questa volta, è il noto cantante napoletano Sal Da Vinci. In particolare, il casting è stato organizzato per ricercare ballerini.

I prescelti prenderanno parte alla nuova tournée della "Fabbrica dei Sogni". L'appuntamento, per quanti volessero prendere parte al casting, è fissato per giovedì 21 ottobre 2021, presso il Teatro Cilea: