Casting all'Edenlandia: ecco i profili richiesti

Lunedì 5 dicembre, dalle 15.30 alle 21.00. nuovo casting all'Edenlandia.

"Per un film di prossima realizzazione vorremmo incontrare ragazzi (maschi) d'età compresa tra i 16-22 anni. NON si tratta di comparse ma di ruoli ed il regista cerca volti anche tra i NON PROFESSIONISTI ed i NON attori. Il casting è ovviamente, come sempre, totalmente GRATUITO. Tutte le info nel volantino che vi preghiamo di diffondere tra amici ed associazioni. Vi aspettiamo numerosi !!! (ps per tutte le altre età terremo presto un altro casting dedicato a comparse di tutte le età !!)", fa sapere Klab4 film.