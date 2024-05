Bando di reclutamento per sorveglianti a tempo indeterminato: il link per iscriversi

In commissione polizia municipale e legalità confronto con la dirigente dell'area risorse umane del Comune di Napoli sul tema del reclutamento di venti unità di personale con profilo di sorvegliante, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area degli operatori esperti (ex cat. B) Il bando è stato pubblicato sul sito della Regione Campania https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx e la procedura sarà gestita tramite i Centri per l'Impiego. Il CCNL applicato sarà del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 e il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato.

Le mansioni da svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di attività di vigilanza e custodia dei luoghi come musei, monumenti, aree verdi, biblioteche, archivi, scuole, impianti e immobili comunali, o attività di sorveglianza degli accessi e regolamentazione del flusso del pubblico.

La dirigente ha spiegato che le necessità dell’Amministrazione rispetto al profilo oggetto della selezione riguardano 50 unità di personale, metà delle quali saranno coperte attraverso la progressione verticale degli appartenenti all'ex categoria A. Altre sette unità dovrebbero essere coperte dalle persone selezionate, come prevede la legge regionale, dalle liste dei Consorzi Unici di Bacino e che hanno già sostenuto un colloquio preliminare. Nel corso della riunione sono state espresse perplessità per l’obbligo dell’abilitazione o qualificazione regionale, in quanto la scuola dell’obbligo non rilascia qualifiche e, quindi, i soggetti in possesso di questo requisito richiesto dal bando saranno più difficilmente reperibili sul territorio.