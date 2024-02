Eav informa che è in corso di pubblicazione il Bando per la selezione di 25 laureati (Architettura, Ingegneria, Economia e Giurisprudenza) da assumere a tempo indeterminato nell’ambito degli investimenti che EAV gestisce come stazione appaltante.

Il bando sarà prossimamente pubblicato sul BURC della Regione Campania e sui canali web di Eav.